Zandberg: Cywilizację śmierci mamy w Polsce. Ludzie umierają, bo rząd nie działa

"Absolutne minimum, które rząd powinien ogłosić natychmiast, to zasada: na mecze, koncerty, do kina, do restauracji, do kościoła - tylko z certyfikatem" - napisał na Twitterze poseł Nowej Lewicy, polityk Partii Razem, Adrian Zandberg.