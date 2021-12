Jeśli to będzie tylko "spotkaniem dla spotkania", to z całą pewnością propaganda rosyjska okrzyknie to zwycięstwem Rosji - mówił Marcin Przydacz, wiceszef MSZ-u, w rozmowie z "Jedynką" Polskiego Radia, w kontekście planowanej na 7 grudnia rozmowy Władimira Putina z Joe Bidenem.