- To, co ja mówię, jest stanowiskiem Narodowego Banku Polskiego. Jestem jednym z trzech organów, które mają prawo i obowiązek publicznie prezentować stanowisko banku (...). Mówię to w imieniu zarządu NBP albo w imieniu Rady Polityki Pieniężnej - mówił Adam Glapiński.