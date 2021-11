- Jeżeli nie dały rady inne metody trzeba przejść do zachęty finansowej. Ulga podatkowa, czy bonus finansowy dla osób do 26 roku życia, którzy nie płaca podatków - mówił Kosiniak-Kamysz o propozycji ludowców, która miałaby skłonić Polaków do szczepienia się przeciw COVID-19.



Prezes PSL wyliczał, że realizacja takiej propozycji kosztowałaby budżet kilka miliardów złotych. Jak dodał "to zadziałało w USA i innych krajach". - Przecież milion złotych wydajemy na opiekę nad osobą będącą na respiratorze, to inwestycja i oszczędność - uzasadniał finansowe zachęty do szczepień Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem prezesa PSL takie rozwiązanie skutecznie przyczyniłoby się do promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w Grecji zachęcano do szczepienia kwotą 150 euro. - W Polsce mogłoby być 600 złotych. Najbardziej podobałaby mi się ulga podatkowa, ale może należałoby ustanowić ten bon finansowy dla wszystkich - zastanawiał się.



W środę ma dojść do spotkania marszałek Sejmu z opozycją, którego tematem ma być projektu przepisów służących walce z epidemią koronawirusa, którą PiS miałby przyjąć przy współpracy opozycji.

150 euro Zaoferowała za szczepienie przeciw COVID-19 Grecja

W spotkaniu z marszałek Elżbiety Witek wezmą udział przedstawiciele opozycyjnych klubów i kół parlamentarnych. Witek nie będzie rozmawiała z opozycją o żadnym konkretnym projekcie ustawy lecz o ewentualnej możliwości przyjęcia takich przepisów ponad podziałami partyjnymi. Chodzi m.in. o regulacje pozwalające sprawdzać pracodawcom, który z ich pracowników jest zaszczepiony.