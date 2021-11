Didier Reynders zobaczył, że ma do czynienia z politykiem niezwykle zdeterminowanym do tego, by nie wypełnić wyroku TSUE. To umacnia narrację obozu rządowego: jeśli nam nie odpuścicie, będziemy pod całkowitym dyktatem radykałów – mówi Michał Szułdrzyński w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń tygodnia.