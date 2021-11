Do wychodzącego ze sklepu Terleckiego podeszła kobieta.

- Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co się dzieje w kraju, to, co robicie kobietom, jest karygodne - powiedziała.



- Jest pani kretynką - rzuca Terlecki.

Na nagraniu słychać jeszcze jakieś słowa, ale są one niezrozumiałe.



"PiSowska arogancja i chamskie zachowanie w stosunku do kobiet. Wicemarszałek Ryszard Terlecki „rozmawia” z panią Magdą z Krakowa i jej siostrą. Szokujące" - napisała Nowacka.

