Uchodząca za postępową Szwecja nigdy jeszcze nie miała kobiety na czele rządu. To ma się zmienić wraz z roszadą na stanowisku szefa Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, głównego ugrupowania rządu. Kiedy Andersson zostanie premierem, nie jest jednak jasne.

W Göteborgu odbywa się zjazd socjaldemokratów. Stefan Löfven wygłosił ostatnie przemówienie jako lider ugrupowania. Mówił o przyszłości dzieci w Szwecji, z których co drugie urodzone dzisiaj ma dożyć stu lat, i o klimacie. Nawiązał do przestępczości gangów, która jest jednym z głównych tematów ogólnokrajowej debaty. – Ci, którzy strzelają, rabują, poniżają i sprzedają narkotyki, będą ukarani – zapowiedział premier, dodając, że rząd walczy z przestępczością i by jej przeciwdziałać zaostrzył ponad 60 różnych kar.

Największy aplauz wywołał jednak postulat, by szkoły niepubliczne (suto dotowanych przez państwo) nie czerpały zysków ze swojej działalności. – Nasze opodatkowane korony mają wędrować do każdego ucznia, a nie lądować w kieszeniach właścicieli szkół – mówił ustępujący szef partii.

64-letni Löfven już w sierpniu zapowiedział, że złoży dymisję na listopadowym zjeździe. – Byłem przewodniczącym prawie dziesięć lat, premierem siedem. To były fantastyczne lata – mówił. Wyjaśnił, że partia potrzebuje nowego przewodniczącego, o którym wyborcy wiedzą, że „zostanie w niej na długo" i „zdąży przygotować się do następnych wyborów" (mają się odbyć we wrześniu 2022 r.). W prawie wszystkich ostatnich sondażach socjaldemokraci prowadzą, mając 25–26 proc. poparcia. W jednym minimalnie wyprzedza ich antyimigrancka populistyczna partia Szwedzcy Demokraci.

Löfven nie odpowiada jednak na pytanie, kiedy ustąpi z funkcji szefa rządu. Powiedział tylko, że media dowiedzą się w końcu tygodnia, na kiedy planuję wizytę u rzecznika parlamentu, by ten zwolnił go z obowiązku sprawowania funkcji.

Premier, zanim złoży dymisję, chce prawdopodobnie rozwiązać spór z koalicjantami. Zieloni i socjalliberalna partia Centrum, które wspierają mniejszościowy rząd, nie mogą się porozumieć co do kwestii lasów oraz ochrony plaż i zachowania dobrych warunków dla flory i fauny.

By zaaprobować kandydaturę obecnej minister finansów Magdaleny Andersson, Centrum postawiło warunki. Chce zmian w prawie pracy i wzmocnienia prawa posiadania dla właścicieli lasów. Andersson musi także zaakceptować Partia Lewicy. Jednak liderka tego ugrupowania Nooshi Dadgostar chce najpierw przedystukować z obecną minister finansów odłożenie zmian w prawie pracy do następnych wyborów. Dadgostar jest świadoma, że bycie twardym wobec socjaldemokratów popłaca.

W czerwcu, kiedy rząd zapowiedział, że wprowadzi wolne czynsze na nowe mieszkania, szefowa Lewicy postawiła ultimatum, by Löfven zrezygnował z planów, które oznaczałyby drastyczne podwyżki opłat za mieszkania, w przeciwnym przypadku wycofa wsparcie dla rządu. Gdy ten się nie ugiął, doszło do głosowania w parlamencie i Löfven stracił poparcie w głosowaniu nad wotum nieufności. Lewica obaliła premiera z poparciem Szwedzkich Demokratów.

W lipcu doszło jednak do jego ponownego wyboru. I nie był to pierwszy tego typu przypadek. Dlatego mówi się o nim jako o premierze, który piastował stanowisko wbrew przeciwnościom losu i kryzysom rządowym. – Löfven prawdopodobnie odetchnie z ulgą, gdy odejdzie – ocenił komentator telewizyjny Mats Knutsson.

Opinie o przyszłej premier są podzielone. Jedni mówią: „błyskotliwa i wzór postępowego męża stanu", inni: „tyran ściągający podatki, postępuje według zasady: cel uświęca środki".