Podczas piątkowej konferencji prasowej reporter TVP Info Miłosz Kłeczek zapytał Donalda Tuska o "pojęcie zdrady".

- Jeżeli pan zna pojęcie zdrady, to czy pan rekomendował europosłom Platformy Obywatelskiej to, żeby głosowali za rezolucją, która nakłania Komisję Europejską do wstrzymania Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy? Czy pan jest dumny z tego, że europosłowie Platformy Obywatelskiej tak zagłosowali? Czy na pana prośbę? - zapytał.

- Jak byłem w pana wieku mniej więcej, byłem przesłuchiwany przez SB. To był rok 1982 czy 1983. Byłem wtedy aresztowany i wiedziałem, bo miałem pewną praktykę i doświadczenia, że jedyną praktyką jest odmawiać odpowiedzi na zadawane pytania - odpowiedział Donald Tusk.

- Jak słyszę TVP Info i tego typu pytania, to mam deja vu, czuję się mniej więcej tak samo jak wtedy, kiedy przesłuchiwał mniej funkcjonariusz SB, i pan pewnie też coś o tym wie - dodał lider PO.