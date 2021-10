Obecnie koło poselskie Hołowni liczy siedmiu posłów, z kołem współpracuje też senator Jacek Bury. W czwartek do koła dołączy Paweł Zalewski.

Zalewski został w maju wykluczony z Platformy Obywatelskiej. Rzecznik partii tłumaczył wówczas, że "działał na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy klub parlamentarny". Z partii z tego samego powodu wykluczono Ireneusza Rasia.

Politycy zapowiadali, że odwołają się od zarządu. Obaj oczekiwali przywrócenia do PO. Pierwszy decyzję zmienił Raś. W połowie czerwca ogłosił, że dołączy do Koalicji Polskiej - PSL.

W październiku Zalewski wycofał z Sądu Koleżeńskiego PO odwołanie od decyzji zarządu o wykluczeniu z partii. W liście do członków partii podziękował za wspólnie spędzone lata i wskazał, że liczy na dobrą współpracę z członkami PO.

Nieoficjalnie informowano, że Zalewski, podobnie jak Raś, może dołączyć do KP-PSL. Przedstawiciele klubu informowali, że są otwarci na taką współpracę. - Poseł Zalewski doskonale wiedział, że do nas może dołączyć. Natomiast to jest jego suwerenna decyzja - mówił w rozmowie z PAP wiceprezes PSL Dariusz Klimczak.