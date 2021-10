- Dla mnie Platforma jest bardzo ważną partią - podkreśliła Kidawa-Błońska. - Uważam, że powrót Donalda Tuska to najlepsze, co się mogło Platformie wydarzyć - dodała. Donald Tusk w ubiegły weekend został wybrany na przewodniczącego PO (od lipca pełnił obowiązki przewodniczącego tej partii). Tusk był jedynym kandydatem na lidera Platformy.

- W dzisiejszych trudnych czasach, a ja uważam, że to są najtrudniejsze czasy, w których żyje, potrzebny jest taki polityk jak Donald Tusk, bo inaczej zostaniemy z PiS-em poza Unią. Jest Tusk i ja jestem przekonana, że dzięki temu następne wybory wygra opozycja demokratyczna - podkreśliła Kidawa-Błońska.



- Wszyscy oczekują od PO, abyśmy byli bardzo aktywni w terenie, w regionach, dlatego nawet tych 10 wiceprzewodniczących to jest za mało rąk do pracy. Musimy trafić do najmniejszych miejscowości, muszą tam jeździć politycy rozpoznawalni dla ludzi - tak wicemarszałek Sejmu odpowiedziała na pytanie dlaczego PO potrzebuje aż 10 wiceprzewodniczących.

Wicemarszałek Sejmu otrzymała następnie pytanie o zapowiedziany przez Donalda Tuska objazd całej Polski.



- Donald Tusk był w pięciu miejscach. Dwa lata (do wyborów), przez te dwa lata odwiedzi całą Polskę, w ciągu tygodnia całej Polski nie objedzie - podkreśliła.

- Ja objeździłam sama prawie wszystkie powiaty w Polsce i robią to moje koleżanki i moi koledzy. Tylko tego nie robi się w ciągu jednego dnia, to się dzieje i będzie działo. Nową akcję inną, która musi być inna, bo świat się zmienił, rozpocznie się wkrótce po uzupełnieniu władz partii - dodała Kidawa-Błońska zapowiadając nową akcję Platformy Obywatelskiej obejmującą objazd całego kraju przez polityków tej partii. Dopytywana czy akcja rozpocznie się jeszcze w tym roku zapewniła, że tak.