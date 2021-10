- Od kilku miesięcy obserwujemy wzmożoną debatę na temat obecności Polski w UE, debatę, która ma kształt polityczny i jest oparta przede wszystkim na emocjach, a nie na faktach i rzetelnych informacjach - powiedziała na konferencji Anna Bryłka, sekretarz Ruchu Narodowego.

- Zespół powołujemy głównie po to, aby przeprowadzić analizę korzyści i strat z członkostwa Polski w UE, zastanowić się i przygotować analizę renegocjacji traktatów, a także omówić alternatywną współpracę gospodarczą w Europie. Żadne środowisko parlamentarne nie zastanawia się nad tym, jak można byłoby inaczej współpracować w Europie - dodała.

Winnicki: Musimy policzyć koszty i zyski z obecności w UE

- Widzimy, co się dzieje. Widzimy przymuszanie Polski do kolejnych niekorzystnych rozwiązań. Widzimy dyktat energetyczny, widzimy dyktat światopoglądowy - powiedział z kolei poseł Konfederacji Robert Winnicki.

- Dzisiaj musimy policzyć koszty i zyski z obecności w Unii Europejskiej, musimy dokonać rzetelnej, fachowej oceny tego, co się dzieje. Musimy przestać ulegać szantażowi polegającemu na tym, że jałmużna z Brukseli, stanowiąca jakiś mikroprocent krajowego produktu brutto jest czymś, czym można zniewolić naród - stwierdził.

- Musimy przestać być wschodem Zachodu, tym ubogim krewnym, który na salonach unijnych cały czas musi dopominać się o swoje prawa - oświadczył.

Winnicki mówił, że prace parlamentarnego zespołu mają służyć przedstawieniu polskiemu społeczeństwu faktów.

- Będziemy regularnie debatowali, będziemy zapraszali ekspertów - zapowiedział.

Tuduj: Jesteśmy za głębokim, pozbawionym emocji eurorealizmem

Poseł Krzysztof Tuduj ocenił, że debata na temat obecności Polski w Unii Europejskiej "od wielu lat jest wadliwa".

- To, co chcielibyśmy wnieść jako Konfederacja to elementy poważnej, rzetelnej debaty nad korzyściami i stratami wynikającymi z polskiego członkostwa w UE - powiedział.

Zaznaczył, że system nie jest zero-jedynkowy i że poza członkostwem w Unii możliwe są inne, nie skrajne rozwiązania.

Czym będzie zajmował się parlamentarny zespół ds. oceny korzyści i strat z członkostwa Polski w Unii Europejskiej?

Przedstawiając szczegóły poseł Tuduj wymienił m.in. przygotowanie różnych scenariuszy na możliwą dezintegrację UE, analizę możliwości renegocjowania traktatów, analizę alternatywnej integracji gospodarczej w Europie oraz przygotowanie Polski na alternatywną współpracę gospodarczą w formie strefy wolnego handlu w Europie.

- W relacjach z UE jesteśmy za głębokim, pozbawionym emocji eurorealizmem, który opiera się na realizacji polskiego interesu narodowego. Skrótowo mówiąc: zamiast superpaństwa, współpraca gospodarcza na korzystnych dla Polski warunkach - oświadczył Tuduj.