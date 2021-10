- Kompletny brak rozsądku. Na szczęście rozsądkiem wykazało się 274 posłów z PiS-u, Konfederacji i PSL-u i to wystarczy do tego, by powstała ta zapora niezwykle potrzebna na granicy wschodniej. Dlaczego tego nie rozumieją posłowie PO, Lewicy i Polski 2050? Trzeba ich zapytać - mówił Czarnek pytany o wynik głosowania w parlamencie i o to, że Koalicja Obywatelska oraz Lewica i Polska 2050 głosowały przeciw budowie zapory.



Reklama

- Wcześniej ci sami politycy biegali na granicę, rozmontowywali czasowe zabezpieczenie przed nielegalną migracją, dokuczali służbą, albo obrażali służby stojące na straży bezpieczeństwa Polska. To antypolskie działanie - dodał.

My przyjmujemy uchodźców. Jeśli są uchodźcy i przechodzą przez granicę to ich przyjmujemy Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki

Czarnek zarzucił posłom opozycji głosującym przeciw budowie muru, że "działają przeciw bezpieczeństwu państwa polskiego".

- 1,5 mld zł zostanie wydatkowane bardzo szybko, pod pełną kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Donald Tusk, gdyby miał odrobinę wstydu to by milczał - tak Czarnek odpowiedział na pytanie o wypowiedź Tuska, który sugerował, że zamiast "wielkiego muru" na granicy będzie "wielki wał", czyli dojdzie do zmarnotrawienia środków przeznaczonych na budowę muru, w związku z tym, iż będą one wydatkowane poza przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Reklama

Czarnek był też pytany o doniesienia mediów o dzieciach imigrantów odsyłanych na linię granicy z Białorusią. - Ci co to robią, to już nie są dziennikarze, tylko propagandziści opozycji. To jest jedyne wytłumaczenie - uciął temat Czarnek. - Da się mówić prawdę. My przyjmujemy uchodźców. Jeśli są uchodźcy i przechodzą przez granicę to ich przyjmujemy. To nie jest tak, że my nie mamy oczu, my nie mamy serca - zapewnił.

Czytaj więcej Społeczeństwo Ciało młodego Syryjczyka znalezione w strefie stanu wyjątkowego Podlaska policja poinformowała, że na polu w okolicach wsi Klimówka znaleziono ciało mężczyzny. Zabezpieczono przy nim białoruskie dokumenty wizowe.

Pytany o zgon Syryjczyka na granicy z Białorusią, minister stwierdził, ze "to są oczywiste rzeczy, one się zdarzają, ale nie mogą być usprawiedliwieniem dla kłamstwa w środkach masowego przekazu".



Minister nauki i edukacji chwalił też czwartkowe wystąpienie w Sejmie premiera Mateusza Morawieckiego. - Wypunktował dokładnie opozycję, wypunktował dokładnie kłamstwa, ordynarne kłamstwa ws. rzekomego wychodzenia Polski z UE. To było znakomite przemówienie - stwierdził.