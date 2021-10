Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej zakończył rozpatrywanie wniosku Mateusza Morawieckiego i przyznał Konstytucji RP prymat nad prawem unijnym.

Reklama

Czytaj więcej Sądy i trybunały Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja ma prymat nad prawem UE Część przepisów unijnych objętych wnioskiem Prezesa Rady Ministrów jest niezgodna z Konstytucją RP - orzekł w czwartek, 7 października Trybunał Konstytucyjny.

Jarosław Gowin uważa, że orzeczenie to będzie miało konsekwencje polityczne i ekonomiczne, a wśród nich - wstrzymywanie przez Komisję Europejską funduszy na realizację Krajowego Planu Odbudowy, a w przyszłości także środków z nowego unijnego budżetu.

Gowin uważa, że orzeczenie uderza w samą istotę porządku prawnego Unii Europejskiej, ale nie ma na celu wyprowadzenia Polski z UE. Polexit może być natomiast być jego niezamierzonym efektem.

Zdaniem Gowina Kaczyński nie myśli o wyjściu ze Wspólnoty, ale myśli o "przeczekaniu".

Reklama

- O tym, że kiedyś w Unii, w poszczególnych państwach, dojdą do głosu politycy postrzegający Europę i porządek demokratyczny w taki sposób, jak on sam: Salvini we Włoszech, Marine le Pen we Francji, partia Vox w Hiszpanii - mówił Gowin. - To jest Kalkulacja Kaczyńskiego.