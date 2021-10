Podatkowa część Polskiego Ładu dla PiS to jeden z elementów politycznej układanki, która ma doprowadzić do sukcesu wyborczego w 2023 roku. W sporze o te propozycje – które Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu – ważną rolę odgrywają samorządowcy.

W środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz m.in. prezydenci Sopotu Jacek Karnowski i Sosnowca Arkadiusz Chęciński zapowiedzieli na 13 października wspólny protest w Warszawie. I to z udziałem wielu organizacji samorządowych, w tym Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich czy Związku Powiatów Polskich.

O czym mówią przedstawiciele środowisk samorządowych? Obecnie głównym hasłem jest „centralizacja". – Co proponuje rząd PiS-u? Pełzającą centralizację. Chce doprowadzić do sytuacji, w której to tylko minister będzie mógł decydować, czy jakaś konkretna dzielnica będzie mogła wzrastać, czy jakaś konkretna ulica w Sopocie, Wołominie czy w Warszawie będzie remontowana, gdzie zostaną zasadzone drzewa, a nie samorządowiec, nie wójt, burmistrz czy prezydent – mówił w środę Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy stwierdził też, że w trakcie spotkania 13 października apel „w imieniu wszystkich naszych mieszkańców" zostanie przedstawiony władzom.

Samorządowcy od wielu tygodni protestują przeciwko rozwiązaniom podatkowym z Polskiego Ładu, które mają przynieść straty – w ciągu dziesięciu lat – 145 mld złotych.

Co na to wszystko mówią nasi rozmówcy z Klubu PiS? – To upolitycznienie samorządu. Prezydenci miast wykorzystują temat do prowadzenia wojny z rządem i z Prawem i Sprawiedliwością. Zaskakujące jest to, że są przeciwko obniżaniu podatku PIT dla Polaków. PO i związani z nią samorządowcy mówią, że największa od lat obniżka podatku jest podwyżką, a z drugiej strony krytykują zmniejszone przychody z podatków – podkreśla nasz rozmówca z Klubu PiS. I dodaje, że programy inwestycyjne, które zapowiedział i realizuje rząd, sprawią, że samorządy w praktyce nie stracą na Polskim Ładzie dzięki m.in. nowym impulsom inwestycyjnym.

PiS już kilkanaście tygodni temu zapowiedziało „Polski Ład dla samorządów". Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył w ramach tej prezentacji, że na poczet przyszłego roku samorządy dostaną 8 mld złotych dotacji. Rząd powołał też już Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego samorządowcy złożyli już (w pierwszej transzy) wnioski dotyczące finansowania inwestycji. Jednak samorządowcy są przekonani, że te pieniądze będą rozdzielane przede wszystkim zgodnie z partyjnym kluczem. Rząd podkreśla, że wszystkim będzie zarządzał całkowicie obiektywny algorytm.

Polskim Ładem zajmie się jeszcze Senat. Wszystko wskazuje na to, że będzie to miało miejsce w trakcie posiedzenia pod koniec października. Z naszych rozmów wynika, że opozycja kontrolująca Senat spróbuje wprowadzić do Polskiego Ładu szereg poprawek.

Później program wraz z uwagami izby wyższej trafi do Sejmu. Politycy PiS liczą jednak, że podobnie jak w trakcie ostatniego głosowania Klub PiS utrzyma większość.