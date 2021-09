W środę w trakcie debaty nad projektem zmian w regulaminie Sejmu Grzegorz Braun wszedł na mównicę, by zaprezentować stanowisko koła Konfederacji.

- Pan poseł ma świadomość, że permanentnie nie przestrzega zarządzenia marszałka Sejmu w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych dotyczących posiedzenia Sejmu i narusza porządek, ponieważ przebywa na sali sejmowej bez maseczki, jednocześnie nie posiadając zaświadczenia, które by upoważniało do przebywania bez maseczki - powiedział do posła prowadzący obrady wicemarszałek Piotr Zgorzelski.

- Pański kolega klubowy ma takie zaświadczenie - dodał.

- Zapewniam pana marszałka, że postępuję w zgodzie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej - oświadczył Grzegorz Braun, po czym złożył poprawki do projektu zmian w regulaminie Sejmu i przedstawił stanowisko Konfederacji w omawianej sprawie.

Maksymowicz: Pan poseł Braun przechodzi koło nas bez maseczki

Głos w dyskusji o regulaminie zabrał następnie Wojciech Maksymowicz (Polska 2050). Po kilku minutach, gdy rozpoczęła się seria pytań, poseł wrócił na mównicę.

- Przepraszam, że nie w uzupełnieniu tamtej wypowiedzi, a raczej w związku z sytuacją na sali, chcę zgłosić uwagę. Uważam, że na naszych oczach mamy do czynienia z naruszeniem powagi decyzji marszałka. Pan poseł Braun przechodzi koło nas bez maseczki - oświadczył Maksymowicz.

- Oczywiście ma prawo do ignorancji, bo nie jest profesjonalistą w sferach medycznych, o których się często wypowiada, natomiast jeżeli ma wiedzę, to powinien wiedzieć, że w sytuacji narastającej pandemii noszenie maski zabezpiecza nie tyle samego pana posła Brauna - więc jego akt demonstracyjny nie mówi o jego odwadze - tylko jeżeli miałby maskę, to w ponad 98 procentach zabezpiecza mnie np. przechodzącego obok posła Brauna, który w danym momencie może mieć zakażenie COVID. Jeżeli wie o tym, to jest to niskie - dodał poseł koła Polska 2050.

Zgorzelski do Brauna: Narusza pan porządek

- Całkowicie zgadzam się z wypowiedzią pana posła - oświadczył wicemarszałek Zgorzelski, po czym zwrócił się Brauna mówiąc, że ten nie przestrzega zarządzenia dotyczącego maseczek.

- Narusza pan porządek tego typu demonstracją - ocenił Zgorzelski.

W czasie wystąpienia wicemarszałka poseł Braun wrócił przed mównicę.

Na podstawie art. 175 regulaminu Sejmu Zgorzelski przywołał Brauna do porządku. - Proszę, aby pan przestrzegał regulaminu Sejmu - powiedział.

- Przestrzegam - odparł Braun.

Następnie Zgorzelski stwierdził, że poseł Konfederacji uniemożliwia prowadzenie obrad.

- Jeżeli pan nie chce stosować się do regulaminu Sejmu wobec tego proszę, aby pan opuścił mównicę i opuścił salę sejmową, bo zarówno ja, jak i posłowie, którzy tego regulaminu przestrzegają, mają dokładnie to samo zdanie. Pan demonstruje taką postawą swoje stanowisko, które jest sprzeczne z przepisami regulaminu Sejmu - mówił wicemarszałek.

- Proszę opuścić mównicę, bo za chwilę zastosuję formułę ostateczną - oświadczył, po czym wykluczył Grzegorza Brauna z posiedzenia Sejmu i nakazał posłowi Konfederacji opuszczenie sali posiedzeń.