Czy Katowice mogą być zielone?

Oczywiście, już są najbardziej zielonym miastem w Polsce. Ponad 40 procent powierzchni Katowic to lasy, a jeśli zsumujemy wszystkie parki, użytki rolne i wspomniane lasy, ponad połowa miasta to tereny zielone. To zaskakuje wszystkich gości, bo Katowice kojarzyły się z kopalniami, hutami, może też z rewitalizowanymi terenami, ale nie z olbrzymimi terenami zielonymi. Wśród nich mamy Rezerwat Murckowski, mamy użytki ekologiczne, czyli fantastyczne miejsca, które można zwiedzać na rowerze, bo większość z nich łączy ścieżka rowerowa.

Jakie jest zanieczyszczenie powietrza w Katowicach?

Od lat sytuacja zmienia się w bardzo pozytywną stronę. Miasto w ciągu ostatnich pięciu lat zaangażowało gigantyczne środki w poprawę jakości powietrza. Kosztem ponad 42 mln zł udało się dofinansować wymianę aż 4865 źródeł ciepła. Chodzi o wymianę starych kotłów węglowych, które najbardziej kopcą. Miasto w ramach promocji przygotowało specjalną akcję – już po raz drugi na ulice wyjeżdża Smogobus. Pod tą nazwą kryje się ekipa fachowców, którzy przyjeżdżają do poszczególnych dzielnic i przekonują mieszkańców, żeby wymienili starego kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła.

Wiele osób ma obawy co do kosztów nowego systemu ogrzewania i jego eksploatacji...

Tak, i dlatego stworzyliśmy dla najmniej zarabiających możliwość skorzystania ze środków pomocy społecznej, by dofinansować nie tylko źródło ciepła, ale także późniejsze koszty, różnicę pomiędzy dotychczasowym spalaniem węgla a gazem czy olejem. Mamy świadomość, że wymiana źródeł ciepła pochłania spore kwoty z budżetu miasta, ale jest to nieodzowne dla poprawy powietrza.

Jakie są szczególne cechy Katowic utrudniające inwestycje w projekty ekologiczne?

Jeśli chodzi o aglomerację katowicką, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, musimy mieć na uwadze fakt, że miasta bezpośrednio się ze sobą stykają, a powietrze nie zna granic, więc nasza akcja pod hasłem „Nie truj", czyli kolejna odsłona akcji Smogobusa, jest wskazówką dla miast całego regionu, by podążały tą samą drogą.

Czy współpraca między miastami dobrze się układa?

Bywają problemy, w mniejszych gminach wyzwań jest dużo, a środki finansowe nie zawsze pozwalają na ich realizację. Ale ważne jest to, by czyste powietrze było priorytetem dla wszystkich.

Rząd zapewnia, że straty wynikające z Polskiego Ładu będą rekompensowane przez dotacje w wysokości 8 mld zł. Jak pan to odbiera?

To dobra wiadomość, bo obawy związane z uszczupleniem wydatków miasta zawsze budzą niepokój przy realizacji budżetu. Najważniejsze jest, by podział środków następował w taki sposób, by trafiły do budżetów miast i gmin, w podziale na realizację wydatków inwestycyjnych i bieżących. Przesunięcie na którykolwiek z tych kierunków będzie trudne do zaakceptowania. Ale mamy nadzieję na taki podział środków, który umożliwi realizację oczekiwań naszych mieszkańców, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju całego państwa.

współpr: m.k.