Wybory do Dumy: Komisje liczą głosy, rośnie poparcie dla partii Putina

Rano rosyjska Centralna Komisja Wyborcza podała, że po przeliczeniu 50,02 proc. głosów oddanych w wyborach do Dumy, proputinowska Jedna Rosja uzyskała w wyborach 46,11 proc. głosów. Po przeliczeniu 70,2 proc. głosów poparcie to wzrosło do 48,46 proc.