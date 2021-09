- Nie można mówić o jakichkolwiek fałszerstwach, ponieważ karty do głosowania nie zostały wypełnione. Nie było zaznaczenia poszczególnych kandydatów lub partii – tłumaczył Jurij Kuźmin, członek petersburskiej komisji wyborczej.

Reklama

Do zdarzenia doszło w obwodowej komisji, mieszczącej się w jednej ze szkół. - Kiedy członkowie komisji dzień przed głosowaniem przygotowali karty do głosowania (chodzi o podpisy dwóch członków komisji i odpowiednią pieczęć), nie wystarczyło im czasu, więc tak było im wygodniej - mówił o wyniesieniu kart do głosowania Kuźmin. Gdy w piątek w komisji liczono karty, okazało się, że części z nich brakuje. Przewodnicząca obwodowej komisji zwróciła się do członka komisji, który wyniósł karty, o ich przyniesienie.

- To nie są sfałszowane karty do głosowania - zapewniał Kuźmin. Zapowiedział, że po zakończeniu głosowania o godzinie 20.00 planowane jest przeliczenie głosów pod kontrolą „wszystkich systemów wyborczych miasta i obserwatorów”.

Czytaj więcej Polityka Zaraza na Kremlu przed wyborami. Putin zniknął na kwarantannie Tuż przed rozpoczęciem wielodniowych wyborów do Dumy prezydent Władimir Putin zniknął na kwarantannie.

Według przedstawiciela petersburskiej komisji wyborczej doszło do „niezbyt przyjemnej sytuacji”, która jednak nie wpłynęła na naruszenie czyjegoś prawa wyborczego. - To naruszenie jest absolutnie proceduralne - przekonywał.

Reklama

Wybory mają pokazać jak silna jest pozycja rządzącego Rosją od 2000 roku Władimira Putina, który jest jednym z współzałożycieli Jednej Rosji, choć sam do niej nie należy. Ostatnie sondaże przed wyborami wskazywały, że Jedna Rosja uzyskuje poparcie najniższe od 2006 roku. Rośnie za to poparcie dla komunistów. Tym niemniej Jedna Rosja nadal pozostaje najpopularniejszą partią w kraju.

Czytaj więcej Polityka Rosja: Rozpoczęły się wybory. Google i Apple usuwają aplikację Nawalnego Google i Apple usunęły ze swoich sklepów aplikację Aleksieja Nawalnego, krytyka Kremla, po tym, jak Rosja oskarżyła amerykańskie firmy o mieszanie się w jej wewnętrzne sprawy.

Głosowanie odbywa się w całym kraju, w jedenastu strefach czasowych. Wybory zakończą się w niedzielę wieczorem.