Podczas sejmowej debaty na temat sytuacji w służbie zdrowia głos zabrał Grzegorz Braun. Poseł Konfederacji najpierw zapowiedział złożenie aktu oskarżenia przeciw ministrowi zdrowia, a następnie zwrócił się bezpośrednio do Adama Niedzielskiego, mówiąc, że "będzie wisiał". Za swoje słowa został wykluczony z obrad.

Wypowiedź posła Konfederacji krytycznie ocenili przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Głos zabrał również sam Niedzielski.

- Poseł Braun zachował się skandalicznie. Chciałem opuścić salę, ale państwo mi zwrócili uwagę, że absolutnie nie powinienem poniżyć się do tego standardu. Myślę sobie, że jest to absolutnie nieakceptowalne. Oczekuję od Prezydium Sejmu podjęcia stanowczych, surowych kroków w tej dziedzinie - skomentował minister.

- Szanowni państwo, my ostatnio tylko potakujemy głową, że dzieją się rzeczy skandaliczne, a nie ma podejmowanych żadnych wymiernych kroków wobec tego, co zrobił pan Braun. Jego usunięcie na 15 minut z debaty to nie jest odpowiednia kara. To jest skandal. Dziękuję wszystkim państwu za jednoznaczną postawę, ale nie chciałbym byśmy się zatrzymali na tym, że tylko neguje, a nie wyciągamy konsekwencje. Albo będziemy asertywni, albo będziemy potakiwali - dodał Niedzielski.

„Będzie pan wisiał” Skandaliczne słowa posła Brauna do ministra @a_niedzielski. Nie ma zgody na podżeganie do agresji i mowę nienawiści w sejmie. Marszałek @M_K_Blonska wykluczyła Brauna z obrad. Tak trzeba! -napisała Barbara Nowacka.

"Słowa posła Brauna skierowane do ministra Niedzielskiego to już nie jest obniżenie standardów parlamentarnych, ale wprowadzenie do Sejmu gróźb karalnych i przemocy. Tą sprawą musi zająć się Prezydium Sejmu, a przede wszystkim prokuratura" - skomentowała Małgorzata Kidawa-Błońska. W odpowiedzi posłanka PiS Anna Kwiecień podziękowała wicemarszałek Sejmu za jej reakcję.

"Droga od "szczęść Boże" do "będziesz pan wisiał" zajmuje 2 minuty. Nikt tak jak poseł @GrzegorzBraun_ nie deprecjonuje polskiego parlamentu" - napisała Paulina Matysiak.

".@GrzegorzBraun_ to symbol upadku debaty parlamentarnej i zakłamanego katolicyzmu. Od „Szczęść Boże” do „będziesz wisiał” w kilkaset sekund. Hańba i wstyd @KONFEDERACJA_" - ocenił Miłosz Motyka.

".@GrzegorzBraun_ w Sejmie mówi min. Niedzielskiemu, że będzie wisiał. Na progu czwartej fali @KONFEDERACJA_ włącza się w sterowaną z Moskwy kampanię polaryzacji i wzbudzania niepokojów" - uważa Maciej Gdula.

"Czy @KONFEDERACJA_ akceptuje, że jej poseł @GrzegorzBraun_ mówi do Ministra Zdrowia @a_niedzielski : „Będziesz wisiał”? @krzysztofbosak@ArturDziambor@Kulesza_pl Świetna reakcja na sytuację Marszałek @M_K_Blonska i Prezesa @KosiniakKamysz" - napisała Katarzyna Lubnauer.

"Poseł Grzegorz Braun z mównicy sejmowej powiedział do ministra zdrowia A. Niedzielskiego: "Będziesz wisiał". Skandaliczne zachowanie Brauna" - skomentowała Daria Gosek-Popiołek.

"Grzegorz Braun właśnie powiedział do ministra zdrowia, że będzie wisiał. Haniebne słowa, za które właśnie został wykluczony z obrad. Kolejne skandaliczne zachowanie tego posła. Jakość Konfederacji w Sejmie" - uważa Marcelina Zawisza.

"Grzegorz Braun za zwoje haniebne słowa został wykluczony z obrad Sejmu. Słuszna reakcja pani marszałek @M_K_Blonska . Nie może być zgody na chamstwo, ani w Sejmie, ani poza jego murami" - napisał Franciszek Sterczewski.

"Wiecie państwo co jest najgorsze? Że dla niektórych Braun po dzisiejszych obrzydliwych słowach dla skrajnych antyszczepionkowych wariatów będzie bohaterem" - skomentował Jan Strzeżak.

"Poseł Braun, po raz kolejny kieruje w stronę Ministra Zdrowia @a_niedzielski groźby: "będziesz wisiał". Mam nadzieję, że @PK_GOV_PL odsłucha dzisiejsze wystąpienie posła Brauna i z urzędu podejmie działania" - napisał Jan Mosiński.

"Poseł Braun z Konfederacji do min. Niedzielskiego podczas debaty sejmowej "będziesz wisiał". Wykluczony z obrad. Wyciera sobie gębę Bogiem, a jest chodzącą nienawiścią" - oceniła Monika Rosa.

"HANIEBNE słowa posła @GrzegorzBraun_ w Sejmie. Możemy się nie zgadzać, możemy się spierać, nawet ostro, ale nikomu nie wolno grozić śmiercią. NIKOMU. Przeproś, pośle!" - zaapelował Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Pana @GrzegorzBraun_ nie ma sensu wykluczać, ponieważ on swoim zachowaiem wyklucza się sam" - napisał Janusz Cieszyński.