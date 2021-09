- Warunek (o obecności premiera w czasie rozmów z protestującymi medykami - red.) jest stawiany za wcześnie. Najpierw muszą odbyć się rozmowy z ekspertami, aby wypracować porozumienie. Według naszych wyliczeń, roszczenia komitetu protestacyjnego to ponad 103 miliardy złotych. Trzeba usiąść do stołu i porównać nasze wyliczenia, to jest jedyna droga byśmy doszli do jakiegoś porozumienia - stwierdził wiceminister.

Zarobki ratowników medycznych w ciągu pięciu lat wzrosły o 70 proc. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, senator PiS-u

Kraska wskazywał, że w ostatnich latach nastąpiły znaczne podwyżki wynagrodzeń w zawodach medycznych.

- Jeżeli popatrzymy na ratowników medycznych, to w ciągu pięciu lat ich zarobki wzrosły o 70 proc. Ale jeżeli chodzi o wynagrodzenie pielęgniarek, tu także są duże wzrosty. Przypomnę, że między 2009 a 2016 rokiem, kiedy rządziła PO, wzrost wynagrodzeń dla rezydentów wniósł zero. Za naszych rządów wzrost ich wynagrodzeń wynosił 72 proc. - podkreślił.

Czytaj więcej Zdrowie Nowy wiceminister zdrowia zamiast 107 godzin psychoterapii Minister zdrowia powinien negocjować porozumienie, ale wolał powołać nowego zastępcę, który ma „resetować" dialog z protestującymi medykami.

Kraska był też pytany kiedy rozpoczną się w Polsce szczepienia trzecią dawką szczepionki na COVID-19 oraz skomentował małą liczbę zgłoszeń do szczepień w szkołach.

- Wprowadzenie trzeciej dawki to kwestia tygodni lub miesięcy. Co do szczepień w szkołach, to jest to dopiero pierwszy etap rekrutacji i mamy nadzieję, że tych deklaracji będzie więcej. Mam nadzieję, że to będą szczepienia rodzinne, kilka tysięcy rodziców się zgłosiło, ale to ciągle za mało - stwierdził wiceminister zdrowia.