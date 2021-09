- My chcemy spokojnie sprawować władzę i prowadzić naszą politykę, która jest polityką rozwoju przez następne dwa lata - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 Ryszard Terlecki.

Reklama

Terlecki nie wykluczył, że zmiany w rządzie nastąpią.

Szef klubu PiS ocenił, że sondaże są niekorzystne dla opozycji. Przyznał, że jeśli chodzi o poparcie społeczne, to Koalicja Obywatelska odzyskuje prymat wśród partii opozycyjnych. - Ale PiS ma wciąż znaczącą przewagę - stwierdził.

Wicemarszałek Sejmu oświadczył, że ze strony PiS nie ma pomysłu, by doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych. - Oczywiście jeżeli doszłoby do jakiegoś kryzysu, to jesteśmy na to przygotowani - zadeklarował.

Reklama

Szef klubu PiS mówił. że w sondażach partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego ma 37-38 proc. poparcia. - A to przed kampanią - zaznaczył. Wyraził przekonanie, że gdyby kampania wyborcza się rozpoczęła, poparcie dla PiS znacznie przekroczyłoby 40 proc. - Wtedy jasne jest, że utrzymalibyśmy władzę – ocenił Ryszard Terlecki.

W rozmowie z Polskim Radiem 24 wicemarszałek Sejmu powiedział także, że jeśli zajdzie "nadzwyczajna konieczność", to stan wyjątkowy, wprowadzony na terenach przy granicy z Białorusią, będzie musiał być przedłużony. Wyraził nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Czytaj więcej Kraj Sondaż. Rosną notowania partii rządzącej i Konfederacji O 3 pkt. proc. wzrosły notowania Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca notuje najwyższy wzrost od poprzedniego badania - sondaż IBRiS dla Onetu.

W mediach pojawiają się spekulacje, że wkrótce może dojść do rekonstrukcji rządu. Odnosząc się do tych doniesień szef klubu PiS stwierdził, że pewne korekty zawsze się zdarzają, a decyzje podejmowane są na podstawie oceny pracy ministrów i wiceministrów. Terlecki nie wykluczył, że zmiany w rządzie nastąpią. Zastrzegł, że jest zbyt wcześnie, by o tym mówić.