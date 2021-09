Reklama

Bielan był pytany o to czy Partia Republikańska nawiąże koalicję z PiS-em.

- Tak, takie są zarówno nasze intencje, jak i PiS-u, a przede wszystkim prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Rozmowy o poprawkach do umowy koalicyjnej już się rozpoczęły - zdradził polityk.

Poseł odniósł się również do swojego sporu sądowego z Jarosławem Gowinem.

- Kilkanaście dni temu sąd II instancji przyznał nam racje w sporze formalnym z Jarosławem Gowinem. Nie chcemy się już spierać o szyld Porozumienia, który Jarosław Gowin skutecznie skompromitował w ostatnich miesiącach - przez to wielu moich kolegów i koleżanek nie chce już funkcjonować pod tym szyldem w polityce. Niemniej to zwycięstwo w sądzie jest dla nas bardzo ważne, bo pokazuje, że mieliśmy racje w sporze formalnym o nieorganizowanie demokratycznych wyborów w partii i łamanie statutu przez Jarosława Gowina. Podjęliśmy decyzję o zjednoczeniu z Partią Republikańską i to właśnie ona będzie funkcjonować jako nowy podmiot - wyjaśnił.

Polityk był także pytany o przyszłe stanowiska w rządzie dla polityków Partii Republikańskiej.

- Karol Rabenda zostanie wiceprezesem aktywów państwowych i z całą pewnością wiceministrów z Partii Republikańskiej pojawi się więcej, ale najpierw musimy podpisać umowę koalicyjną - podkreślił.