Jak na wypadek zatrzymania kazał zachować się swoim współpracownikom Andrzej Duda?

Co zaskakujące, z uzasadnienia umorzenia wynika, że prezydent liczył się ze scenariuszem wejścia policji do Pałacu pod jego nieobecność.

„Końcowo, zauważenia wymaga, zważywszy na okoliczności i miejsce w którym doszło do zatrzymania, iż Prezydent RP przewidywał i nie negował możliwości przeprowadzenia tej czynności pod jego nieobecność na terenie Pałacu Prezydenckiego” – napisał prokurator. I zaznaczył: „Powyższe wynika z treści zeznań świadka Minister Grażyny Ignaczak-Bandych, Szefowej Kancelarii Prezydenta RP, która wskazała, że Prezydent przed wyjazdem na spotkanie do Belwederu powiedział jej, iż w przypadku przybycia funkcjonariuszy Policji do Pałacu Prezydenckiego, nie wolno stawiać oporu i utrudniać czynności”. (Ignaczak-Bandych już nie jest szefową Kancelarii Prezydenta).

– Wprawdzie to się nie mieściło w głowie, że policjanci wejdą do Pałacu Prezydenckiego, ale pan prezydent chciał zapobiec jakiejkolwiek sytuacji przemocy i rzeczywiście zabronił stawiać oporu. Wiedziałam, że żadnej wojny nie będziemy prowadzić w Pałacu – przyznaje w rozmowie z nami była szefowa prezydenckiej Kancelarii. Ale zaznacza, że „jednocześnie stawiała bardzo wyraźne oczekiwania, że policjanci mają pokazać stosowny dokument, a nie wchodzić „z buta”.

– Mówiłam do panów z SOP, że jeśli pojawią się policjanci, to będę z nimi rozmawiała i zobaczymy, jakie mają podstawy prawne do wejścia. A oni nie pokazali tego dokumentu, zakradli się od strony BBN, a dokument złożyli po fakcie zatrzymania, na dyżurce w BBN, już po opuszczeniu Pałacu – mówi była minister. – W naszym przekonaniu SOP i Policja nie dopełniły procedur, ponieważ żaden z funkcjonariuszy do mnie się nie zgłosił i nie przedstawił stosownego pisma, będącego podstawą wejścia do Pałacu. Tylko weszli cichaczem – podkreśla Ignaczak-Bandych.

– Po zmianie referenta, nie spodziewałem się innego finału tego śledztwa. Oczywiście, złożymy zażalenie na decyzję o jego umorzeniu – mówi „Rz” mec. Michał Zuchmantowicz, adwokat Mariusza Kamińskiego. – SOP udzielał tzw. prawa pomocy policji, a to prawo jest limitowane zarówno przez stanowisko SOP-u, jak i miejsce jego udzielania. To pierwsze argumenty, które narzucają się w ramach kontroli przed sąd tego orzeczenia – zaznacza adwokat.