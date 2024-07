Gminna siłownia w Narewce na Podlasiu nie dla policjantów strzegących granic

-W rejonie Narewki jest nas kilkudziesięciu, do siłowni mogło zaglądać kilku, najwyżej kilkunastu – mówi nam jeden z policjantów. - To było nieprzyjemne zaskoczenie. W końcu jesteśmy tutaj po to, żeby chronić granicy i ludzi tu zamieszkałych – dodaje.

Gmina Narewka się tłumaczy

Jan Chomczuk, sekretarz Gminy Narewka w rozmowie z „Rz” przekonuje: - Centrum od początku zostało stworzone z myślą o mieszkańcach gminy, a nie osobach z zewnątrz. Jest tam mała, lokalna siłownia dla amatorów. Te sprzęty za szybko się zużyją, jeżeli będą na nich trenować zawodowo policjanci czy wojskowi – mówi nam Jan Chomczuk.

I zaznacza, że „Regulamin” centrum wyraźnie ogranicza beneficjentów tylko do mieszkańców gminy. - Nie słyszałem, żeby jakimś policjantom odmówiono wejścia do siłowni, i żeby się na to skarżyli. Żadnego oficjalnego pisma policja nie wystosowała – mówi Chomczuk.

Skąd więc ogłoszenie z przypomnieniem dla kogo jest dedykowany obiekt? Sekretarz gminy nie wie, komentarza wójta Narewki w piątek nie udało nam się uzyskać.

Gmina liczy 3,3 tys. mieszkańców. Żeby poćwiczyć na siłowni trzeba najpierw wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem obiektu, i zobowiązać do jego przestrzegania, składając podpis.