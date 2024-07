I tak, w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych taki nadzór sprawuje prokurator i sąd. Na przeszukanie, zatrzymanie i inne czynności „przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone”. Zgoda sądu musi być na kontrolę operacyjną, pozyskanie billingów, a szef MSWiA już teraz corocznie przedstawia Sejmowi i Senatowi informację z działalności.

Policjanci, którzy nadużyją uprawnień, podlegają odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej, a ich zachowania może wizytować RPO – wskazuje wiceminister Mroczek.

– Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Widać ewidentnie, że procedury dyscyplinarne czy nadzorcze, które stosowaliśmy, będąc u władzy, były właściwe – zaznacza poseł Sebastian Kaleta (PiS). – Rządowi PiS zarzucano szereg naruszeń w nadzorze nad policją, a teraz okazuje się, że instrumenty ku temu potrzebne, krytykowane przez niedawną opozycję, okazały się prawidłowe i pożądane przez aktualny rząd – dodaje poseł Kaleta.

Koleżeńska kontrola w policji. Politycy mówią o potrzebie zmian

Poseł Adrian Zandberg zdania nie zmienia. – Są w Polsce ludzie, którzy uważają, że nadużycia w policji były złe, jak rządził ktoś inny, ale jeśli zdarzają się teraz, to już nie są złe. Tak jak z pushbakami, które złe były do wyborów, a po wyborach już są fajne i uśmiechnięte. Tylko że ja zdania nie zmieniam. Nadal uważam, że potrzebujemy reformy cywilnego nadzoru nad policją, dlatego proponowaliśmy utworzenie Centralnego Biura Monitorowania Policji, które by działało nie pod egidą MSWiA, ale Sejmu – mówi nam poseł Zandberg.