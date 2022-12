O eksplozji w środę rano w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie służby państwa milczały ponad dobę. Gdy dziennikarze, m.in. „Rzeczpospolitej”, ujawnili, że wybuchł pocisk z granatnika przeciwpancernego w pokoju przy gabinecie gen. Jarosława Szymczyka, w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym przyznało, że doszło do wybuchu. Według resortu „eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11–12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej Policji i Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych”.

Reklama

Czytaj więcej Policja Nieoficjalnie: MSWiA już szuka nowego komendanta głównego Policji Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło poszukiwania następcy gen. insp. Jarosława Szymczyka - twierdzi Radio Zet. To pokłosie eksplozji, do której doszło w siedzibie Komendy Głównej Policji.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Szymczyk tłumaczył, że do wybuchu doszło, gdy komendant chciał przestawić sprezentowane mu na Ukrainie granatniki na zapleczu swojego gabinetu. - Złapałem tubę granatnika w dolnej części, lekko się pochyliłem i podniosłem ją do pionu. Kiedy ją postawiłem, to nastąpiła potężna eksplozja. Mnie ogłuszyło, słyszałem jeden wielki pisk i świst w uszach - mówił. Dodał, że „czuje się ofiarą, a nie sprawcą” i nie widzi powodu, by składać wniosek o dymisję. - Aczkolwiek mam świadomość, że to decyzja pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, a docelowo decyzja pana premiera, i ja się jej podporządkuję - zaznaczył.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie WP.pl, zapytano Polaków o przyszłość szefa policji. Wyniki były jednoznaczne.

Reklama

80,1 proc. badanych uważa, że Jarosław Szymczyk powinien pożegnać się ze stanowiskiem. 53,3 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie tak".

8,1 proc. uważa, że komendant główny policji powinien zachować swoje stanowisko. 4,1 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie".

11,8 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.