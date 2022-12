O eksplozji w środę rano w siedzibie KGP przy ul. Puławskiej w Warszawie służby państwa milczały ponad dobę. Gdy dziennikarze, m.in. „Rzeczpospolitej”, ujawnili, że wybuchł pocisk z granatnika przeciwpancernego w pokoju przy gabinecie gen. Jarosława Szymczyka, w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało komunikat, w którym przyznało, że doszło do wybuchu. Według resortu „eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11–12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej Policji i Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych”.

Wybuch rozerwał podłogę w pokoju przy gabinecie szefa KGP i przebił sufit pomieszczenia pod nim.

Do zdarzenia miało dojść w środę rano, tuż przed rozpoczynającą się odprawą komendantów z gen. Jarosławem Szymczykiem, która rutynowo odbywa się o godz. 8 rano - dowiedziała się „Rzeczpospolita".

O przyczynach wybuchu gen. Szymczyk mówił po wyjściu ze szpitala w rozmowie z RMF FM. Stacja ustaliła, że na Ukrainie szef polskiej policji otrzymał dwa granatniki przeciwpancerne (prawdopodobnie RGW-90). Oba egzemplarze miały być zużyte, a przynajmniej tak utrzymywali Ukraińcy.



Jeden z granatników sprezentować miał Komendant Główny Narodowej Policji Ukrainy Ihor Kłymenko. Egzemplarz był po dwóch stronach zaślepiony styropianem - przerobiono go na głośnik, a Kłymenko miał nawet z niego puszczać muzykę, pokazując jego działanie. Drugi prezent Szymczyk gen. Szymczyk miał dostać od Dmytro Bondara, zastępcy szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Był to taki sam granatnik, ale nieprzerobiony, jednak i w tym przypadku Ukraińcy tłumaczyli, że broń jest zużyta i bezpieczna. Zapewniali też, że sprzęt można przewieźć bez zgłoszeń. „Był wart tyle, co cena złomu” - twierdzi RMF FM.

Gen. Szymczyk miał zostawić prezenty od Ukraińców na zapleczu swojego gabinetu. - Kiedy przestawiałem zużyte granatniki, będące prezentami od Ukraińców, doszło do eksplozji - powiedział stacji. - Wybuch był potężny - siła uderzenia przebiła podłogę, a z drugiej strony uszkodziła sufit - dodał.

Nie milkną dyskusje na temat tajemniczej eksplozji, do której doszło w siedzibie Komendy Głównej Policji. W czasie rozmowy w Polsat News poseł Marcin Porzucek z PiS stwierdził, że „jest sobie w stanie wyobrazić", iż powodem wybuchu mogło być pomylenie przez szefa polskiej policji granatnika z np. butelką alkoholu w podobnym kształcie.

W czwartek wszczęto oficjalne śledztwo w sprawie eksplozji w budynku KGP. Prokuratura „z uwagi na specyfikę, miejsce i charakter zdarzenia” nie chce na razie informować o ustaleniach. Według RMF FM w najbliższym czasie gen. Szymczyk ma się zjawić przed prokuratorami. Zostanie przesłuchany w charakterze świadka.