Według opublikowanego w poniedziałek projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, zmienią się przepisy o interpretacjach prawa podatkowego. O ile same zasady ich wydawania nie ulegną zmianie, to pojawią się nowe reguły tych interpretacji, które dotyczą podatków i opłat lokalnych. Interpretowanie tych przepisów jest w gestii tych samych władz, które je pobierają, czyli jednostek samorządu terytorialnego. Wydają one także interpretacje dotyczące tych danin.

Ministerstwo Finansów chce, aby wszystkie takie interpretacje były gromadzone i publikowane w jednym miejscu. Propozycja nie zakłada stworzenia nowej bazy, lecz wykorzystanie istniejącego systemu EUREKA (eureka.mf.gov.pl). Prowadzi go dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Projekt ten ma być realizacją wysuwanych od dawna postulatów podatników, szczególnie przedsiębiorców, a także doradców podatkowych. Dziś bowiem interpretacje w zakresie lokalnych danin wydają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. W całym kraju to łącznie prawie 2,5 tys. podmiotów. Interpretacje te są publicznie dostępne na stronach internetowych tych samorządów. Włączenie ich do centralnej bazy ma pozwolić na – jak to zaznaczono w uzasadnieniu projektu – „porównanie stanowisk prezentowanych przez poszczególne organy samorządowe w zakresie podobnych stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych”.

Przyszłe przepisy mają zobowiązać organy samorządowe do przesyłania wydawanych interpretacji do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, by ten zamieścił je w systemie EUREKA. Jednak gminy będą mogły wciąż zamieszczać je na własnych stronach internetowych.