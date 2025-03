Niemniej w ocenie sądu, jeśli chodzi o polecenia w kontekście opodatkowania, to o takie, które prowadzą do jakiś kosztów po stronie np. obdarowanego. W spornym przypadku na gruncie prawa podatkowego obdarowany jest jednocześnie beneficjentem polecenia. Tymczasem w ocenie sądu tylko takie polecenie może obniżyć podstawę opodatkowania, które faktycznie prowadzi do uszczuplenia majątku samego podatnika, w tym przepadku obdarowanego.

Jak bowiem zauważyła sędzia NSA Anna Dalkowska, gdyby przyznać rację podatnikowi, to przez czynność cywilnoprawną można by obniżać podatek nawet do zera. Nawet gdy nie doszło do uszczuplenia majątku podatnika, np. jako obdarowanego.

NSA nie miał wątpliwości, że w wyniku wykonania spornego polecenia doszło jedynie do zamiany formy przysporzenia z pieniędzy na nieruchomości. Tymczasem nie każde polecenie można uznać za obniżające podstawę opodatkowania, a tylko takie, które prowadzi do uszczuplenia majątku podatnika. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 225/23