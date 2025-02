We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną ośrodka leczniczego, który spierał się z samorządowym fiskusem o podatek od nieruchomości.

Czy od ścieżki w parku trzeba płacić podatek od nieruchomości?

Konkretnie chodziło o opodatkowanie alejek w zabytkowym parku. A wątpliwości co do konieczności rozliczania od nich daniny lokalnej miał ośrodek leczenia odwykowego usytuowany w zabytkowym pałacu. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że korzystając z unijnego dofinansowania, w zabytkowym parku okalającym ośrodek wykonane zostały ścieżki o szerokości 2,2 m i 1,5 m z nawierzchnią mineralną z obrzeżem z kostki granitowej. Instytucja chciała potwierdzenia, że te luksusowe alejki parkowe, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, nie stanowią budowli i tym samym są wyłączone są spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Do innych wniosków doszedł jednak lokalny fiskus. W jego ocenie możliwe jest stwierdzenie faktycznego lub choć potencjalnego wykorzystania ścieżek parkowych jako budowli do prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji odpowiedział, że alejki parkowe stanowią urządzenia budowlane ze względu na trwałe i intencjonalne utwardzenie. To zaś oznacza, że samorządowi należy się od nich podatek od nieruchomości.

Czy urządzenie budowlane to zawsze budowla?

Lecznica nie zgadzała się z taką wykładnią przepisów. Upierała się, że parkowe ścieżki nie spełniają kryterium związania z obiektem budowlanym, tj. pałacem. Nie pełnią też funkcji komunikacyjnej dla potrzeb nieruchomości. Przy pierwszym podejściu Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Opolu uwzględnił skargę ośrodka, ale wiele to nie dało.