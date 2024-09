Wniosek o umorzenie podatku w związku z powodzią 2024

Niezależnie od tego osoby poszkodowane w wyniku powodzi mogą złożyć do urzędu gminy wniosek o umorzenie podatku, odroczenie terminu jego płatności albo rozłożenie na raty. Dotyczy to zresztą także innych podatków, choć wtedy wnioski należy składać do urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów zapewnia w specjalnym komunikacie, że wnioski osób poszkodowanych w powodzi będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Zgodnie z art. 32 ustawy o usuwaniu skutków powodzi wnioski w sprawie udzielania takich ulg można składać do 31 grudnia 2025 r. MF uruchomiło też specjalną infolinię, na którą mogą zadzwonić podatnicy poszkodowani w wyniku powodzi.

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godz. 8–18 pod numerem 22 460 59 30.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ma być wkrótce zmieniona. Jednak projekt jej nowelizacji opracowany przez Ministerstwo Finansów nie zmienia zasad wyłączania z opodatkowania budynków i budowli wskutek zniszczenia czy uszkodzenia. Zmiany dotyczą głównie definicji budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej. MF chce, by ustawa weszła w życie z początkiem przyszłego roku.