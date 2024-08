Mało znany sposób na obniżenie podatku od sprzedaży mieszkania. Fiskus się zgadza

Dzięki waloryzacji mamy niższy podatek od sprzedaży mieszkania

Jak liczyć waloryzację?

– Załóżmy, że podatnik kupił mieszkanie w 2022 r. Koszty nabycia (do których oprócz ceny wliczamy też opłaty notarialne, PCC czy prowizję pośrednika) wyniosły 500 tys. zł. W 2024 r. sprzedał lokal za 700 tys. zł. Może zwiększyć koszty o wskaźnik inflacji z 2023 r. Czyli o 66 tys. zł. (500 tys. zł x 13,2 proc.). Dzięki temu zaoszczędzi na podatku 12 540 zł – tłumaczy Piotr Sekulski.

Co na to fiskus? Nie ma nic przeciwko waloryzacji. Pisaliśmy już o tym w „Rzeczpospolitej” z 1 czerwca 2022 r. powołując się na odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej. Potwierdza to też niedawna interpretacja indywidualna (nr 0112-KDIL2-1.4011.537.2024.1.MKA).

– Podatnicy powinni pamiętać o tej możliwości, szczególnie wtedy, gdy sprzedają mieszkanie/dom pod koniec roku. Przesunięcie transakcji z grudnia na styczeń będzie bowiem opłacalne podatkowe – mówi Wojciech Jasiński, doradca podatkowy w ATA Finance.

Dodaje, że większe korzyści są wtedy, gdy wykorzystujemy inflację z kilku lat. Przykładowo, sprzedając teraz mieszkanie kupione w 2020 r. możemy zwaloryzować koszty o wskaźniki z lat 2021-2023.