NSA przypomniał, że zgodnie z uchwałą zasadą jest kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii "związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą" - do przychodów z działalności. W konsekwencji zdaniem sądu w spornym przypadku chodziło o zarządzanie majątkiem prywatnym, czyli przychody z najmu, a nie z działalności gospodarczej.

Pełnomocnik skarżącej doradca podatkowy Mariusz Korzeb podkreśla, że na sprawy zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i Magdaleny Adamowicz należy spojrzeć nie jako na sprawy polityka, ale jako obywatela.

– Korzystane rozstrzygnięcia NSA spraw podatkowych prowadzonych w stosunku do Magdaleny Adamowicz i jej męża mają kolosalne znaczenie dla co najmniej 575 tysięcy polskich obywateli, którzy wybrali opodatkowanie najmu swoich mieszkań w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i nie prowadzili działalności gospodarczej – konkluduje Mariusz Korzeb.

Wyroki są prawomocne. Sygn. akt: II FSK 372/21 i II FSK 398/21.