To nie przekonało fiskusa. Wyjaśnił, że obowiązek podatkowy dla spadku nabytego przez podatniczkę powstał w momencie oddalenia apelacji. To wtedy uprawomocniło się postanowienie o nabyciu spadku i zaczął biec termin na zgłoszenie go fiskusowi dla celów pełnego zwolnienia. Spadkobierczyni go nie dotrzymała, a jak tłumaczyli urzędnicy – ma on charakter materialny.

Gdy upłynie termin na zgłoszenie spadku

Fiskus umył ręce. Podkreślił, że bezskuteczny upływ terminu na złożenie zgłoszenia powoduje, że nie podlega on przywróceniu. Skutkuje utratą pełnego zwolnienia i opodatkowaniem uprawnionego na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. W sprawie nie ma znaczenia fakt nieotrzymania orzeczenia sądu spadkowego na piśmie. Podatniczka bowiem brała udział w postępowaniu i powzięła wiedzę o nabyciu spadku najpóźniej z chwilą oddalenia apelacji.

Fiskus podkreślił ponadto, że w ordynacji podatkowej nie ma przepisu, który wyłączałby stosowanie zasady, zgodnie z którą nieznajomość prawa szkodzi. A to oznacza, że w postępowaniu podatkowym brak znajomości przepisów prawa może szkodzić stronie i innym jego uczestnikom. Fiskus zaś nie ma obowiązku czuwania nad tym, aby nie ponieśli oni szkody z powodu nieznajomości prawa.

Kobieta zaskarżyła odmowę. Wskazywała, że nie wiedziała o tym, iż orzeczenia sądu II instancji są prawomocne z chwilą ich wydania. Do tego jej niewiedza została jeszcze utwierdzona pouczeniem o możliwości złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Zrozumiała, że postanowienie nie jest jeszcze prawomocne.

Nic jednak nie wskórała. Olsztyński WSA też nie miał najmniejszych wątpliwości, że sporny termin ma charakter materialny, a taki co do zasady nie podlega przywróceniu. Zwolnienie, o które ubiega się skarżąca, stosuje się, gdy nabywca zgłosi rzeczy lub prawa majątkowe fiskusowi nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Sąd podkreślił, że w takim wypadku instytucja przywrócenia terminu nie została przewidziana przez ustawodawcę. Zatem to, z jakiego powodu doszło do spóźnienia, nie ma znaczenia.

WSA zauważył, że obowiązujące przepisy są powszechnie dostępne dla podatników z uwagi na publikację w dziennikach urzędowych, aktualnie prowadzonych w formie elektronicznej. Zatem wymagana jest ich znajomość, gdyż zastosowanie poszczególnych preferencji następuje na podstawie przepisów. Wyrok nie jest prawomocny.