Sprzedajesz w sieci ciuchy? Od września uważaj na list ze skarbówki

- Gdy jednak zajmujemy się handlem towarami, czyli nabywamy ubrania w celu zarobkowy, i robimy to w sposób zorganizowany i ciągły, to nosi to znamiona działalności gospodarczej. Tutaj możemy się jeszcze posłużyć tym, czy moglibyśmy to robić w ramach działalności niezarejestrowanej, ale już taka sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu, nawet jeśli minie te sześć miesięcy - wskazuje Juszczyk.

Jak fiskus dowie się o transakcjach? Jak wyjaśnia ekspert, od 1 września portale takie, jak Vinted, OLX czy Allegro, a nawet media społecznościowe, będą miały obowiązek raportowania transakcji do Szefa KAS. W przepisach implementujących unijną dyrektywę DAC 7, jest mowa o 30 transakcjach lub gdy ich łączna wartość przekroczy 2 tys. euro, czyli aktualnie blisko 9 tys. zł.

Listu nie lekceważ

Osobom, które przekraczają te limity na portalach aukcyjnych, doradca zaleca rozważenie założenie działalności gospodarczej.

- Fiskus, kiedy zobaczy w raporcie takiego podatnika, to sprawdzi, czy składa zeznania podatkowe i co w nich jest: czy są rozliczenia z tytułu handlu, czy prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną lub niezarejestrowaną, czy wykazuje inne źródła uzyskania dochodu. Jeśli to w nim się nie znajdzie, zada pytanie: co było przedmiotem handlu? Wtedy będziemy musieli się tłumaczyć i może się okazać, że zapłacimy nawet podatki wstecz - tłumaczy Juszczyk.

Jego zdaniem, nie ma wątpliwości, że po wejściu nowych przepisów w życie nastąpi wysyp listów od skarbówki. Osobom, które handlują na portalach i dostaną takie pismo, zaleca szczególną ostrożność w odpowiadaniu na nie, aby nie przysporzyć sobie kłopotów.

- Zalecałbym konsultacje z profesjonalistą, bo pytania, które są kierowane do podatników, często potrafią być podchwytliwe - twierdzi ekspert.