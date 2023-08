Rzeczywiście w/w artykuł ustawy zasadniczej który nakazuje władzy publicznej prowadzenie polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz popierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania. Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych realizuje ważne cele chroniące praw obywateli, ale łączenie go z prowadzeniem polityki mieszkaniowej to kompletne i w gruncie rzeczy groźne nieporozumienie. Skoro pozostali sędziowie ze składu nie zareagowali to albo nie słuchali - co jest standardem w sądach administracyjnych, bo to nie była ich sprawa (nie byli sprawozdawcami) - albo cała trójka sędziów nie rozumie podstaw prawa podatkowego, a od lat orzekają w takich sprawach.

Powszechny jest też wśród prawników i co gorsza wśród sędziów NSA inny pogląd, że skoro jest określony przepis, to nie ma się co zastanawiać dlaczego on jest. Tak chciał ustawodawca i wszyscy mają to respektować. Konsekwencje takiego podejścia są niezwykle groźne dla obywateli. Automatyczne podstawianie do wyuczonego na pamięć wzoru matematycznego nie czyni z nikogo matematyka. Podobnie automatyczne stosowanie przepisu bez zrozumienia, bez uwzględnienia konsekwencji jego zastosowania nie czyni dobrym prawnikiem, a sędzią w szczególności.

Czytaj więcej Opinie Prawne Marek Isański: Rewolucja w orzecznictwie NSA czy długo oczekiwana oczywistość? Niemal nie zauważony został wyrok NSA z 12.05.2023r. w sprawie II FSK 1324/20, w którym sąd zgodził się z obywatelem, że ulga podatkowa jest prawem majątkowym i podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 par. 1 Ordynacji podatkowej. Okazuje się, że co najmniej dziesiątki tysięcy osób bezpodstawnie zostało obciążonych podatkiem, gdy musieli sprzedać mieszkanie nabyte w spadku, choć dziedziczyli prawo do ulg i zwolnień z podatku. Co więcej, okazuje się, że nowelizacja ustawy o podatku dochodowym z 2018r. dotycząca opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku wynikała z błędnej sądowej interpretacji przepisów.

Warto jednak zastanowić się, czy takiego przepisu mogłoby nie być? Odpowiedź jest dość prosta. Takiego podatku/opodatkowania po sprzedaży, która miała miejsce po okresie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia zgodnie z fundamentami Konstytucji być nie może.

Przypomnieć należy, bo sędziowie niezwykle często o tym zapominają, że już w art. 1 ustawy o podatku dochodowym jest napisane, że opodatkowuje ona uzyskany przez obywatela dochód. Dochód to trwałe przysporzenie majątkowe. To wzrost aktywów lub zmniejszenie pasywów. Najogólniej dochód to różnica pomiędzy przychodem (tu ze sprzedaży nieruchomości) a kosztami jej nabycia. Koszty nabycia to nie tylko zapłacona cena, ale również wydatki na budowę czy remonty.