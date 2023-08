Zakup pierwszego mieszkania bez podatku. Już od 31 sierpnia

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich nigdy nie przysługiwało żadne z wymienionych praw ani udział w tych prawach. Co do zasady.

Jeden wyjątek dla spadkobierców

Osoby, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, mogą skorzystać ze zwolnienia, jeśli wysokość udziału nie przekracza lub nie przekraczała 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. Jeśli zatem dziecko otrzymało w spadku maksymalnie połowę udziałów w mieszkaniu lub domu, to może korzystać z ulgi.

Zwolnienie wejdzie w życie 31 sierpnia 2023 r. i nie obejmie sprzedaży dokonanych przed tym dniem.

Podatek od czynności cywilnoprawnych to danina, którą płaci się od różnego rodzaju umów np. sprzedaży, zamiany, pożyczki. Do zapłaty podatku przy umowie sprzedaży, zobowiązany jest kupujący. Jeżeli podatek dotyczy czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego (a taką formę musi mieć umowa sprzedaży nieruchomości), podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3 i opłaty podatku. Robi to za niego notariusz.

PCC od sprzedaży nieruchomości wynosi 2 proc. jej wartości rynkowej.