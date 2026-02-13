4 zł tygodniowo przez rok !
Czy dzieci podejmujące zaskakująco dorosłe obowiązki w filmach Hayao Miyazakiego to echa jego wspomnień z młodych lat? Na zdjęciu reżyser po premierze animacji „Ponyo” w Tokio w lipcu 2008 r.
Fragment książki Susan Napier „Miyazaki. Świat w animacji”, w przekładzie Joanny Gilewicz, która ukazała się nakładem wydawnictwa bo.wiem, Kraków 2026
Świat, w którym 5 stycznia 1941 r. urodził się Miyazaki Hayao, zmierzał ku katastrofie. W późnym filmie „Zrywa się wiatr”, którego akcja toczy się przed drugą wojną światową i w okresie powojennym, reżyser pokazuje koszmarne wizje rozbitych samolotów, podczas gdy jedna z postaci powtarza wciąż: „hametsu”, ruina. Ruina groziła Japonii od początku działań militarnych, które ostatecznie doprowadziły do uwikłania kraju w drugą wojnę światową. Do końca 1945 r. miliony ludzi straciły życie, a ich ojczyzny legły w gruzach. Japonia nie była jedynym państwem dotkniętym wojenną pożogą, choć według opinii wielu sama ściągnęła na siebie nieszczęście przez imperialną agresję w Azji Południowo-Wschodniej i kontynentalnej, bezpośrednio zaś przez bombardowanie Pearl Harbor i wszczęcie wojny na Pacyfiku. Historycy w nieskończoność dyskutują nad złożonością japońskiego projektu imperialnego, niemniej pozostaje faktem, że pod koniec drugiej wojny światowej kraj zamienił się w zgliszcza.(…)
