Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Miyazaki. Świat w animacji”: Smutek rzeczy

Publicznie Hayao Miyazaki prezentuje się jako człowiek silny psychicznie i asertywny, choć można się zastanawiać, czy nuta melancholii, a nawet niepewności, u niektórych męskich bohaterów kreowanych przez niego opowieści nie oddaje jego własnych trudnych emocji.

Publikacja: 13.02.2026 15:10

Czy dzieci podejmujące zaskakująco dorosłe obowiązki w filmach Hayao Miyazakiego to echa jego wspomn

Czy dzieci podejmujące zaskakująco dorosłe obowiązki w filmach Hayao Miyazakiego to echa jego wspomnień z młodych lat? Na zdjęciu reżyser po premierze animacji „Ponyo” w Tokio w lipcu 2008 r.

Foto: oru Yamanaka/ AFP

Susan Napier

Fragment książki Susan Napier „Miyazaki. Świat w animacji”, w przekładzie Joanny Gilewicz, która ukazała się nakładem wydawnictwa bo.wiem, Kraków 2026

Świat, w którym 5 stycznia 1941 r. urodził się Miyazaki Hayao, zmierzał ku katastrofie. W późnym filmie „Zrywa się wiatr”, którego akcja toczy się przed drugą wojną światową i w okresie powojennym, reżyser pokazuje koszmarne wizje rozbitych samolotów, podczas gdy jedna z postaci powtarza wciąż: „hametsu”, ruina. Ruina groziła Japonii od początku działań militarnych, które ostatecznie doprowadziły do uwikłania kraju w drugą wojnę światową. Do końca 1945 r. miliony ludzi straciły życie, a ich ojczyzny legły w gruzach. Japonia nie była jedynym państwem dotkniętym wojenną pożogą, choć według opinii wielu sama ściągnęła na siebie nieszczęście przez imperialną agresję w Azji Południowo-Wschodniej i kontynentalnej, bezpośrednio zaś przez bombardowanie Pearl Harbor i wszczęcie wojny na Pacyfiku. Historycy w nieskończoność dyskutują nad złożonością japońskiego projektu imperialnego, niemniej pozostaje faktem, że pod koniec drugiej wojny światowej kraj zamienił się w zgliszcza.(…)

Pozostało jeszcze 94% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Szatańskie tango”: Beznadzieja podana bezpośrednio
Plus Minus
„Szatańskie tango”: Beznadzieja podana bezpośrednio
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Dr hab. Anna Weronika Brzezińska
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Dr hab. Anna Weronika Brzezińska: Ocalić od zapomnienia
„Zima pod znakiem wrony”: Nie uciekniesz od polityki
Plus Minus
„Zima pod znakiem wrony”: Nie uciekniesz od polityki
Hotel Bristol w dzisiejszej odsłonie o świcie, na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej w Warszaw
Plus Minus
Najsłynniejszy sąsiad Pałacu Prezydenckiego
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama