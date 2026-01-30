Jak bumerang wraca w Polsce debata na temat skarpetek, często podszyta klasowymi resentymentami. Choć minęło już prawie ćwierćwiecze, wciąż pamiętamy słynną wymianę zdań między Adamem Michnikiem a posłanką SLD Anitą Błochowiak w trakcie przesłuchania tego pierwszego przed sejmową komisją śledczą z 2003 r. Ostatnio w centrum kolejnej skarpetkowej afery znalazł się prezydent Karol Nawrocki, który w trakcie przedświątecznej wizyty u jednej z polskich rodzin po wejściu do mieszkania zdjął buty i pozostał w skarpetach. W sieci zawrzało. Rozgorzały dyskusje na temat tego, w jakich sytuacjach trzeba, można lub kategorycznie nie wolno zdejmować butów po przekroczeniu progu czyjegoś domu. Która strategia świadczy o naszej kulturze i dobrym wychowaniu, a która – wręcz przeciwnie.