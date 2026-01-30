4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 11:27 Publikacja: 30.01.2026 10:40
Skarpetkowa dyplomacja ma się świetnie. W 2023 r. na spotkanie z premierem Japonii Fumio Kishidą jego brytyjski odpowiednik przybył w skarpetkach z nazwą ulubionej rużyny baseballowej Kishidy – Hiroshima Toyo Carp. (Hiroshima, 18 maja 2023 r.)
Foto: Stefan Rousseau/POOL/AFP
Jak bumerang wraca w Polsce debata na temat skarpetek, często podszyta klasowymi resentymentami. Choć minęło już prawie ćwierćwiecze, wciąż pamiętamy słynną wymianę zdań między Adamem Michnikiem a posłanką SLD Anitą Błochowiak w trakcie przesłuchania tego pierwszego przed sejmową komisją śledczą z 2003 r. Ostatnio w centrum kolejnej skarpetkowej afery znalazł się prezydent Karol Nawrocki, który w trakcie przedświątecznej wizyty u jednej z polskich rodzin po wejściu do mieszkania zdjął buty i pozostał w skarpetach. W sieci zawrzało. Rozgorzały dyskusje na temat tego, w jakich sytuacjach trzeba, można lub kategorycznie nie wolno zdejmować butów po przekroczeniu progu czyjegoś domu. Która strategia świadczy o naszej kulturze i dobrym wychowaniu, a która – wręcz przeciwnie.
