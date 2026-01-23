4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 23.01.2026 16:12 Publikacja: 23.01.2026 14:50
Kontestować przemoc może tylko ten, kto niczego jej nie zawdzięcza
Foto: kittirat roekburi/Shutterstock
Książka Piotra Nowaka „Jak Żydzi chcieli Polakom ukraść księżyc. Eseje postapokaliptyczne”, ukazała się właśnie nakładem PIW, Warszawa 2026 r.
Istnieje w człowieku tajemnica i tę tajemnicę może wyjawić nam tylko religia. Dotychczas, zwłaszcza w dziewiętnastym wieku, starano się ujmować istotę religii poprzez naukę i filozofię, co doprowadziło do stopniowego wyjałowienia tak religii, jak – paralelnie – nauki i filozofii. Doskonale wyczuł to Martin Heidegger, dla którego religia posiadała ogromne znaczenie. Toteż, aby móc właściwie pojąć filozofię i naukę, twierdził, należy naprzód zrozumieć religię. Tym samym tropem co Heidegger podąża René Girard, stosując wszakże inne środki, inne chwyty, odmienną zgoła metodę.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Osadzeni w Rosji końca lat trzydziestych „Dwaj prokuratorzy” Sergieja Łoźnicy są przestrogą dla współczesnego św...
„Highlands Fishing” pozwala choć na chwilę oderwać się od pługa…
„Dandadan” to opowieść prowadzona całkowicie bez trzymanki, gdzie humor miesza się z kolejnymi przygodami.
Na scenach progresywnych i tych tradycyjnych, a nawet w kościelnych podziemiach – oto moja subiektywna lista naj...
Edycja kolorowa nie zastępuje klasyka – prowadzi z nim dialog. Dla dojrzałego czytelnika to powrót wymagający, a...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas