Mord założycielski leczy urazy z piaskownicy

W oczach René Girarda ludzie to płaskie i jednowymiarowe istoty, składające się z samych słów i łatwych do odgadnięcia zachowań. Są przewidywalni, tchórzliwi, okrutni i niebezpieczni. Czy taka jest prawda o człowieku? Nie ma żadnej innej – powiada Girard.

Publikacja: 23.01.2026 14:50

Kontestować przemoc może tylko ten, kto niczego jej nie zawdzięcza

Foto: kittirat roekburi/Shutterstock

Piotr Nowak

Książka Piotra Nowaka „Jak Żydzi chcieli Polakom ukraść księżyc. Eseje postapokaliptyczne”, ukazała się właśnie nakładem PIW, Warszawa 2026 r.

Istnieje w człowieku tajemnica i tę tajemnicę może wyjawić nam tylko religia. Dotychczas, zwłaszcza w dziewiętnastym wieku, starano się ujmować istotę religii poprzez naukę i filozofię, co doprowadziło do stopniowego wyjałowienia tak religii, jak – paralelnie – nauki i filozofii. Doskonale wyczuł to Martin Heidegger, dla którego religia posiadała ogromne znaczenie. Toteż, aby móc właściwie pojąć filozofię i naukę, twierdził, należy naprzód zrozumieć religię. Tym samym tropem co Heidegger podąża René Girard, stosując wszakże inne środki, inne chwyty, odmienną zgoła metodę.

