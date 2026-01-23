Książka Piotra Nowaka „Jak Żydzi chcieli Polakom ukraść księżyc. Eseje postapokaliptyczne”, ukazała się właśnie nakładem PIW, Warszawa 2026 r.

Istnieje w człowieku tajemnica i tę tajemnicę może wyjawić nam tylko religia. Dotychczas, zwłaszcza w dziewiętnastym wieku, starano się ujmować istotę religii poprzez naukę i filozofię, co doprowadziło do stopniowego wyjałowienia tak religii, jak – paralelnie – nauki i filozofii. Doskonale wyczuł to Martin Heidegger, dla którego religia posiadała ogromne znaczenie. Toteż, aby móc właściwie pojąć filozofię i naukę, twierdził, należy naprzód zrozumieć religię. Tym samym tropem co Heidegger podąża René Girard, stosując wszakże inne środki, inne chwyty, odmienną zgoła metodę.