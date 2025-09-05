Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Państwo Rose”: Wojna na gesty, wojna na słowa

Jay Roach wraca do hitu z lat 80., tylko że zamiast małżeńskiej wojny „Państwa Rose”, bardziej go interesują jej przyczyny.

Publikacja: 05.09.2025 16:20

„Państwo Rose”, reż. Jay Roach, dystr. Disney Polska

„Państwo Rose”, reż. Jay Roach, dystr. Disney Polska

Foto: mat.pras.

Rafal Glapiak

Jesteś szczęśliwy?” – pyta ona. „Szczęśliwy? To mało powiedziane. Jestem żonaty!” – odpowiada on. Zanim wypowiadający te kwestie bohaterowie „Wojny państwa Rose” (1989) Danny'ego DeVita – grani przez Michaela Douglasa i Kathleen Turner – postanowili się rozwieść i skrzyżować rękawice, wiedli życie usłane, nomen omen, różami. Nie inaczej jest w przypadku Theo (Benedict Cumberbatch) i Ivy (Olivia Colman), ich współczesnych wariantów, którzy – spędziwszy razem cudowne chwile i wychowawszy dwoje dzieci – zaczynają skakać sobie do gardeł.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Błyskawica”, 1909 r., Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Plus Minus
Umarł Czurlanis – narodził się Čiurlionis
W górnym rzędzie od lewej: „Rom/ka”, Natalia Bugaj – złoty medal w konkursie głównym, „Digital Polit
Plus Minus
W cyfrowych czasach plakat ma się świetnie
„Moi synowie”, reż. Delphine i Muriel Coulin, dystr. Galapagos Films
Plus Minus
„Moi synowie”: Miłość może nie wystarczyć
Były prezydent RP Lech Wałęsa
Plus Minus
Kataryna: Kompleks Wałęsy
Nie brak u nas miejsc, które robią wrażenie nawet na tych, co naprawdę dużo widzieli. Miejsc takich
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Na przykład Frombork
Reklama
Reklama
e-Wydanie