Rzeczpospolita

Plus Minus
Ser, robaki i algorytmy

Zrekonstruowane przez włoskiego historyka Carlo Ginzburga dzieje XVI-wiecznego młynarza, który stanął przed inkwizycją za swoją oryginalną koncepcję wszechświata i ludzkości, mają sporo wspólnego z naszym odbiorem treści. Krótko mówiąc, czy Menocchio byłby dziś płaskoziemcem i wierzyłby w deep state?

Publikacja: 08.08.2025 15:50

Carlo Ginzburg

Carlo Ginzburg

Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported/Photo Claude TRUONG-NGOC

Marcin Cielecki

Stojąc przed trybunałem inkwizycyjnym, nikomu nieznany młynarz bronił swoich poglądów, wskazując dwie rzeczy: czytam książki i umysł mam żywy. Carlo Ginzburg (rocznik 1939) napisał książkę, która nie tylko wydobywa z mroków niepamięci owego młynarza, ale również zadaje pytanie o „niebezpieczeństwo”, jakim jest poruszenie wyobraźni uczynione za pomocą słowa pisanego. Dyskusja trwa od kilkudziesięciu lat, a opublikowane właśnie w Państwowym Instytucie Wydawniczym wznowienie „Sera i robaków” nieoczekiwanie trafia na swój czas. Jest to bowiem książka o nas współczesnych bardziej, niż nam się to kiedykolwiek wydawało.

Plus Minus
e-Wydanie