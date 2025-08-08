Ser, robaki i algorytmy

Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 08.08.2025 15:59 Publikacja: 08.08.2025 15:50
Carlo Ginzburg
Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported/Photo Claude TRUONG-NGOC
Stojąc przed trybunałem inkwizycyjnym, nikomu nieznany młynarz bronił swoich poglądów, wskazując dwie rzeczy: czytam książki i umysł mam żywy. Carlo Ginzburg (rocznik 1939) napisał książkę, która nie tylko wydobywa z mroków niepamięci owego młynarza, ale również zadaje pytanie o „niebezpieczeństwo”, jakim jest poruszenie wyobraźni uczynione za pomocą słowa pisanego. Dyskusja trwa od kilkudziesięciu lat, a opublikowane właśnie w Państwowym Instytucie Wydawniczym wznowienie „Sera i robaków” nieoczekiwanie trafia na swój czas. Jest to bowiem książka o nas współczesnych bardziej, niż nam się to kiedykolwiek wydawało.
