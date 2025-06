Joanna Szczepkowska: Niespodziewanie dla siebie zostałam „nieterazistką”

Nieterazizm. Z całą pewnością nie macie tego słowa w zasobie swojego słownictwa ani w słowniku komputerów, trzeba je dodać jako nowe. Jest używane rzadko, ale wchodzi do mediów społecznościowych jako pojęcie jednego z nastrojów w krwiobiegu społeczeństwa. Nieterazizm jest krytycznym określeniem wstrzymywania się od wyrzutów w stosunku do rządu i opcji liberalnej, bo „szkodzi to racji stanu”. Oczywiście dotyczy to właśnie tych, którzy sprzyjają tej opcji, mają tylko do niej szereg uwag. Nieteraziści namawiają do wstrzymania się od publicznej krytyki, dopóki istnieje niebezpieczeństwo rządów niedemokratycznych. Teraziści natomiast uważają, że krytyka, rozliczenia, podsumowania i pretensje są jedyną drogą do poprawy sytuacji na dłuższą skalę.