To chyba nie wróży nic dobrego, jeśli wszystko opiera się na polityce siły i narzucaniu określonych rozwiązań. Czy w efekcie ten nowy ład, którego chce Trump, będzie stabilny i trwały?

Musimy się przyzwyczaić do intensywnej rywalizacji gospodarczej między głównymi aktorami w handlu światowym. Szczególnie chodzi o Stany Zjednoczone i Chiny, być może Europę i kilka wiodących w niej krajów. Wojny celne – jak wiadomo z historii ekonomii – nikomu nie przynoszą korzyści. W ostatecznym rozrachunku nie są korzystne ani dla gospodarki światowej, ani dla handlu międzynarodowego. Mogą istnieć firmy czy kraje, które przez pewien czas będą z tego czerpać korzyści, ale historia i praktyka pokazują, że nie jest to skuteczny sposób zarządzania gospodarką.

W przeszłości wojny celne trwały przez pewien czas, aż wszyscy dochodzili do wniosku, że są nieopłacalne. Obecnie mają one negatywny wpływ np. na rynki akcji. Co ciekawe, w większym stopniu dotykają one rynek amerykański, nie tylko w kontekście ceł, ale także w innych obszarach, np. w polityce zbrojeniowej. Jeśli spojrzymy na główne koncerny zbrojeniowe w USA i Europie, zauważymy, że kursy akcji europejskich koncernów rosną, podczas gdy amerykańskich spadają.

Powiedział pan, że to się nikomu nie opłaca – giełdy tracą, firmy zbrojeniowe, szczególnie w USA, również. To po co to wszystko? Do czego zmierza taka polityka?

Zmierza do ochrony amerykańskiej bazy przemysłowej, którą sami Amerykanie właściwie rozmontowali przez ostatnie dekady. Chcą chronić to, co jeszcze istnieje, i stymulować jej rozwój w USA. Weźmy na przykład rynek półprzewodników – obecnie niezwykle istotny. To właśnie Amerykanie zaproponowali kiedyś przeniesienie bardziej pracochłonnych etapów produkcji półprzewodników za granicę, do takich regionów jak Tajwan.

Miało być taniej.

I przez jakiś czas faktycznie było, jednak później przestało, ponieważ różnice w zarobkach i dochodach się zmniejszyły. Z drugiej strony, w tych krajach powstały firmy, które przejęły część technologii i zaczęły działać niezależnie, nie budując nowych mocy produkcyjnych w USA. Podobne zjawisko można zaobserwować w przemyśle samochodowym i innych globalnych branżach – w zasadzie niemal wszędzie.

Jeśli spojrzymy na siedem wiodących amerykańskich koncernów cyfrowych – tzw. wspaniałą siódemkę – zauważymy, że 40 proc. ich operacji odbywa się poza USA. Upraszczając, można przyjąć, że polityka handlowa działa w 50 proc. na korzyść tej części koncernów funkcjonującej w Stanach Zjednoczonych, a w 50 proc. na niekorzyść, ponieważ obejmuje również ich operacje zagraniczne. To pokazuje sens tej nowej polityki amerykańskiej – może ona prowadzić do powstania dodatkowych miejsc pracy lub ich ochrony, ale nie jest w stanie powstrzymać megatrendów.

Czyli Trumpowi nie uda ściągnąć tej części biznesu znajdującego się poza USA do kraju?

Wydaje się, że nie – coś uda się przyciągnąć, ale jednocześnie wiele innych rzeczy może zostać utraconych. To nie jest tylko kwestia ceł. Amerykanie chcą również promować inwestycje w USA. Kraje, które będą inwestować znacząco na amerykańskim rynku, mogą liczyć na lepsze warunki handlowe. Z kolei Stany Zjednoczone starają się zniechęcać amerykańskie firmy do inwestowania poza granicami kraju. Taka polityka ma różne konsekwencje. Przykładowo chińskie firmy są świetną bazą produkcyjną dla wielu amerykańskich przedsiębiorstw. Z drugiej strony Chińczycy inwestują w USA, bezpośrednio lub pośrednio, na przykład poprzez zakup amerykańskich obligacji. Wszystko to tworzy skomplikowaną sieć powiązań.