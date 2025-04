„PGA Tour 2K25”: Trafić do dołka, nie wychodząc z domu

Golf sporo kosztuje. Jeden dzień na polu to wydatek ponad 100 zł, a do tego sprzęt i wyżywienie, bo przecież nikt nie będzie chodził po greenie z paczką bekonowych chipsów czy domową kanapką z baleronem. Trzeba się szanować, ładnie ubrać, wziąć kilka lekcji, by niechcący kogoś kijem nie trafić. Wreszcie warto mieć śladowe pojęcie, co to bunkier, break, bogey i birdie (a to przecież tylko terminy na literę B).