„SETI: Poszukiwania pozaziemskich cywilizacji”: Kosmos dla weteranów

W kosmosie skrywa się wiele rzeczy, które przydałyby się ziemskiej cywilizacji. Od cennych minerałów po przestrzeń do ekspansji. W końcu człowiekowi zawsze jest mało przestrzeni i potrafi toczyć o nią boje do ostatniej kropli krwi. Jednakże to, co najbardziej rozpala jego wyobraźnię, wiąże się z możliwością odkrycia innych rodzajów życia. Kosmici, nieznane gatunki, nowe typy flory oraz fauny. Od pierwszego spojrzenia w niebo zastanawiamy się nad tym, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Biorąc pod uwagę jego wielkość, wydaje się to mało prawdopodobne, a jednak nikt nie dał nam żadnego znaku, nikt nie próbował nawiązać z nami kontaktu. Ale czy na pewno? Życie w końcu przybiera różne formy i sposoby komunikacji. Istnieje szansa na to, że po prostu pewnych rzeczy jeszcze nie potrafimy odczytać.