„Dobry Rok: Klonowa Dolina”: Szansa nawet dla guzdrały

Wiosna, wiosna, a wraz z nią coraz więcej okazji do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Powoli i do Polski przychodzi moda na wszelkiego rodzaju festiwale, rekreacje i świętowanie w otoczeniu food trucków, stoisk z rękodziełem oraz różnorodnie zaopatrzonych straganów. Powód jest często pretekstowy, bo przecież chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Jednak zanim nastanie czas przyjemności, wielu musi się ciężko napracować. Przygotowania do takiego wydarzenia łatwe nie są, a rysujące się na horyzoncie wyzwania wcale nie ograniczają się do logistyki.