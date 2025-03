Camille Grand: Ukraina przetrwa wojnę z Rosją. Mimo działań Donalda Trumpa

„Jeszcze rok temu o wyniku walk decydowało przede wszystkim zaopatrzenie w amunicję artyleryjską. Dziś trzy czwarte strat zadają drony, które, jeśli chodzi o Ukraińców, są produkowane na miejscu”

Foto: Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Force