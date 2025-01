Jan Maciejewski: Erotyk – ostatnia nadzieja ludzkości

Naszą przewagą względem niej, tym, czego nigdy nam nie odbierze, są ludzkie słabości. Ta obca wszystkim epigonom intuicja, że proces twórczy jest ważniejszy niż gotowe dzieło. Że tak jak w całym życiu, w tworzeniu chodzi o to, żeby cały na nowo się stawać, zmieniać, wahać, cofać i podejmować trud od nowa. Że najciekawsze jest to wszystko, co zaskakujące i nieprzewidziane. A ostatnia kropka, skończone dzieło – to śmierć. Ważna o tyle, o ile nadaje napięcie i wprawia w ruch to wszystko, co ją poprzedza.

Gdzie epigonizm jest najbardziej sobą, kryjówką i unikiem, zamiast twórczością? Gdzie jest więc najbardziej nie u siebie? Wyobraźmy sobie eunucha, który postanowił sobie, że będzie pisać erotyki. Zgłębił całą historię tego gatunku, przeczytał niemal wszystko, co zostało napisane z zachwytu kobiecym ciałem. I na tej podstawie, z tego miejsca zaczyna tworzyć własne utwory. Powstają one z głębi literaturoznawczej świadomości, ale nawet nie otarły się o to, co w każdym z tych naśladowanych wierszy było pierwotne. Wszystkie one są z papieru, nie z ciała. Z wątków i metafor, ale kompletnie poza gorącym nurtem wzburzonej krwi.

To już przecież sokratejska intuicja, o erotycznym charakterze każdej sztuki. O tym pierwszym zetknięciu, oczu i ciała, wyobraźni i gestu, z którego rodzi się wszystko inne. Ludzkie tworzenie – o ile zasługuje w ogóle na to miano – jest erotyczne. Wznosi się na skrzydłach boga Erosa. I stamtąd – ale tylko stamtąd – może patrzeć z góry na wszystkie pozbawione wysiłku wysiłki sztucznej inteligencji. Biednego, wyzutego z ciała i krwi, eunucha.