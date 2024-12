Kompas Młodej Sztuki 2024: Najlepsi artyści XIV edycji

Hubert Dolinkiewicz

Rocznik 1998, absolwent warszawskiej ASP

„Księga znaków” – zbiór różnych symboli miał swój początek już na studiach, które artysta ukończył w 2023 roku. Są punktem wyjścia do powstających na deskach i płótnach metafizycznych obrazów. Na ich odwrocie zapisuje tytuły utworów muzycznych, których słuchał podczas tworzenia. A słucha wszystkiego: i muzyki klasycznej, i sakralnej, i rapu… Niektóre są bezpośrednią inspiracją, jak np. średniowieczne kompozycje religijne. W swojej sztuce nawiązuje do surrealizmu, abstrakcjonizmu, drzeworytu japońskiego i kaligrafii.



To co najbardziej intryguje Huberta Dolinkiewicza, to sfera duchowa i znalezienie najodpowiedniejszej formy do oddania tej enigmatycznej strony naszej egzystencji. W jego pracach niekiedy w górnej części pojawia się pionowy znak – nić łącząca to, co ludzkie, z tym, co boskie. Tworzy też murale oraz książki artystyczne.